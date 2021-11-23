Реализуется программа по улучшению условий жизни жертв войны

ГЮМРИ, 23 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. В марзах Ширак-Гегаркуник реализуется программа «Улучшение условий жизни пострадавшего от конфликта населения Армении».



Как сообщает «Арменпресс», программу реализует благотворительная общественная организация "Армянский Каритас". Программа, запущенная в апреле 2021 года, направлена на поддержку перемещенных семей и местного населения, перемещенного в результате Второй Арцахской войны, путем предоставления жилья 500 семьям, улучшения жилищных условий 400 семей и предоставления реферальных услуг.



«За семь месяцев действия программы в домах 340 семей уже проведены ремонтные работы, обеспечены достойные жилищные условия», - сказала в интервью «Арменпресс» руководитель программы Кристине Мхитарян, добавив, что благотворительная программа состоит из нескольких компонентов. Первое - это улучшение жилищных условий, второе - обеспечение занятости. «Бенефициарами по улучшению условий проживания станут 500 семей в Ширакской и Гегаркуникской областях. С компонентом улучшения жилищных условий 400 семей, опять же из тех же областей. На данный момент мы уже работаем с 340 семьями с прожиточным компонентом и с 2902 семьями с компонентом жизнеобеспечения. Мы работаем с семьями, переехавшими из Арцаха, хозяевами квартир для перемещенных лиц, а также с местными жителями, пострадавшими в результате войны», - сказала Кристине Мхитарян.

Семья Ануш Овоян десять лет назад переехала в село Герик Кашатагского района вместе с мужем и пятью детьми из Мец Манташа. У них было трое детей и дом. Они вернулись в Мец Манташ во время войны. В качестве бенефициара проекта дом, в котором сейчас живет Ануш со своими детьми, был отремонтирован, снабжен водой и канализацией, и двух теленков получили в качестве компонента поддержки для улучшения условий жизни.



"Было всего две комнаты. Решили поменять. Родные и друзья помогли и адаптировали благотворительную программу. Мы приобрели скот, снова открываем ферму», - сказала «Арменпресс» Ануш Овоян.



Арменуи Мхоян