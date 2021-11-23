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Внесены изменения в процесс выдачи свидетельств о покупке квартиры выпускникам детских домов Армении

Внесены изменения в процесс выдачи свидетельств о покупке квартиры выпускникам детских домов Армении
ЕРЕВАН, 23 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Решением Правительства Республики Армения внесены изменения и дополнения в процесс выдачи свидетельств о покупке квартиры выпускникам Детского дома РА. Как сообщает «Арменпресс», Министерство труда и социальных дел РА сообщает, что круг получателей, имеющих право на получение финансовой помощи через свидетельство о покупке квартиры, расширен. В результате изменений 18-летние воспитанники детского дома, находившиеся на попечении и воспитании в детском доме не менее 7 лет (кроме тех, которые вернулись в семью биологического родителя) и выпускники 2021 г. детских домов могут обращаться за финансовой поддержкой через свидетельство о покупке квартиры.

Крайний срок получения свидетельства о покупке квартиры - 1 декабря 2022 года (вместо 1 ноября 2021 года), а крайний срок подачи заявок - 1 июля 2022 года (вместо 1 июля 2021 года).

Бенефициары имеют право получить справку о покупке квартиры, если они являются гражданами Республики Армения, не имеют другого жилого помещения по праву собственности или долевой собственности и если жилое помещение не отчуждено.
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