Арцах предлагает закрепить в законе населенные пункты, оккупированные Азербайджаном в последствие войны
12:42, 23 Ноябрь, 2021
СТЕПАНАКЕРТ, 23 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Постоянная комиссия по государственно-правовым вопросам Национального Собрания Республики Арцах одобрила законопроект, который предусматривает правовые разъяснения относительно общин, находящихся вне контроля Арцаха в последствие войны, развязанной 27 сентября 2020 года против Арцаха.
Об этом «Арменпресс» сообщили в Национальном Собрании Республики Арцах. Проект закона «О внесении изменений в Закон об административно-территориальном делении Нагорно-Карабахской Республики» представил министр территориального управления и инфраструктуры Республики Арцах Айк Ханумян.
Законопроект фиксирует населенные пункты Республики Арцах, которые были оккупированы Азербайджаном после 44-дневной войны. Выявлены населенные пункты, которые были частично оккупированы Азербайджаном в результате войны, а также поселения, оставшиеся после войны необитаемыми.
В законопроект также вносятся правовые разъяснения по населенным пунктам, оккупированным Азербайджаном после Первой Арцахской войны.
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