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Уровень младенческой смертности в Армении снижается

Уровень младенческой смертности в Армении снижается

ЕРЕВАН, 23 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Уровень младенческой смертности в Армении снижается из-за самоотверженного труда медперсонала. Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщил ректор Ереванского государственного медицинского университета Армен Мурадян на своей странице в Facebook, представив статистические данные.

Отмечается, что в январе-сентябре 2021 года было зарегистрировано 183 случая смерти детей в возрасте от 0 до 1 года, что на 10% меньше, чем средние показатели в предыдущем году и в 2017-2020 годах. Аналогичная картина и со смертностью детей от 0 до 4 лет. В частности, за аналогичный период 2021 года было зарегистрировано 211 смертей, что на 8% ниже, чем в 2020 году и на 14% меньше, чем за прошлые годы.

«Понятно, что такие результаты в первую очередь обусловлены самоотверженным трудом медицинских работников, которые всегда уделяют приоритетное внимание медицинской помощи и обслуживанию подрастающего поколения в условиях эпидемической обстановки», - отметил Армен Мурадян.
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