Вице-президент Ирана: МАГАТЭ подтвердило, что Тегеран не отклонялся от атомной программы

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси подтвердил, что Иран не отклонялся от заявленной атомной программы. Как передает Арменпресс, об этом сообщил во вторник по итогам переговоров с Гросси в Тегеране глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ), вице-президент страны Мохаммад Эслами.

"В ходе нашего сегодняшнего диалога Гросси несколько раз подтвердил, что не выявлено никаких отклонений в ядерной программе Ирана", - сказал он. Выступление транслировало государственное телевидение Ирана.

Эслами добавил, что "все вопросы между Ираном и МАГАТЭ являются техническими". "МАГАТЭ не будет рассматривать политические вопросы, а также проблему проникновения заговорщиков, которую враги устроили против мирной атомной программы Ирана", - отметил он. Ранее иранская сторона неоднократно призывала МАГАТЭ выступить с осуждением диверсий в отношении атомной инфраструктуры в исламской республике, включая попытку саботажа на объекте ОАЭИ в Кередже в июне.

В понедельник Гросси заявил, что в ходе контактов с иранской стороной надеется создать "эффективный канал для прямого диалога, который поможет МАГАТЭ возобновить необходимую инспекционную деятельность в этой стране". Его визит в Тегеран осуществляется перед возобновлением диалога по ядерной сделке в Вене, которое запланировано на 29 ноября. Во вторник он также проведет переговоры с иранским министром иностранных дел Хосейном Амиром Абдоллахияном.