Житель Арцаха оказался на подконтрольной Азербайджану территории
15:55, 23 Ноябрь, 2021
СТЕПАНАКЕРТ, 23 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Служба национальной безопасности Республики Арцах принимает меры по возвращению гражданина Арцаха, оказавшегося на территории, находящейся под контролем Вооруженных сил Азербайджана.
Как передает «Арменпресс», сообщение об этом распространило СНБ Арцаха.
Согласно информации, распространенной СНБ Арцаха, рано утром 23 ноября Служба национальной безопасности Республики Арцах была проинформирована об исчезновении жителя общины Ашан Мартунинского района М.М., 2000 года рождения.
«В результате мер, принятых на основании сигнала тревоги, выяснилось, что упомянутый гражданин Арцаха, заблудившись утром, оказался на территории, находящейся под контролем Вооруженных сил Азербайджанской Республики и был задержан последними.
Об инциденте немедленно сообщили российским миротворцам, которые выяснили и заверили в безопасности нашего гражданина. Ведутся переговоры о возвращении М.М. армянской стороне», - говорится в заявлении.
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