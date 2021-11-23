СМИ: на юге Сомали террористы атаковали автоколонну угандийских миротворцев

Террористы напали во вторник на армейскую автоколонну миротворческой миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ) в районе сомалийского города Марка. Как передает Арменпресс, об этом сообщил новостной портал Somali Guardian.

По данным портала, по меньшей мере один грузовик контингента Уганды в составе АМИСОМ подорвался на установленной боевиками на дороге самодельной мине. Командование миротворцами пока не предоставило официальных данных об ущербе или возможных потерях. В свою очередь портал передает о гибели нескольких военнослужащих и потере двух армейских машин.

Нынешнее нападение на колонну АМИСОМ последовало после аналогичной атаки на угандийских миротворцев 22 ноября также на юге Сомали. Власти возлагают ответственность за оба нападения на террористическую группировку "Аш-Шабаб".

АМИСОМ была создана в январе 2007 года решением Африканского союза. Свои контингенты в состав миссии направили Уганда, Бурунди, Эфиопия, Кения, Джибути. Общая численность составляет на текущий день 20,6 тыс. человек. АМИСОМ имеет мандат на поддержку переходного правительства Сомали, реализацию национального плана в области безопасности и подготовку сомалийских служб безопасности.