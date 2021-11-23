Патрушев обвинил Запад в появлении бесконтрольных потоков мигрантов

Вмешательство Запада в дела других стран стало основной причиной появления бесконтрольных потоков мигрантов в разных частях мира, и чтобы их пресечь, надо решить проблему в корне, как передает Арменпресс, об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

"Чтобы навсегда остановить неконтролируемый миграционный поток, требуется решить проблему в корне. Западу следует отказаться от своей политики вмешательства во внутренние дела других стран, от навязывания своих убеждений применением грубой военной силы", - сказал Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".

К примеру, в Европу через Белоруссию люди бегут из Ирака, где ситуация деградировала после военного вторжения и физического устранения президента Саддама Хусейна, отметил Патрушев.

"Бегут из Ливии, где Запад уничтожил главу государства Муаммара Каддафи и довел страну до развала. В Афганистане 20 лет насаждались чуждые этому государству порядки, а в результате – прозападный режим рухнул за несколько недель. В Сирии тоже хотели навести так называемый порядок, пытались физически устранить Башара Асада и чуть не породили глобальный террористический халифат", - добавил Патрушев.

По его словам, посеяв хаос и разрушение на Ближнем Востоке и Северной Африке, западники теперь удивляются, почему население этих стран массово перебирается в другие регионы.

"При этом, путая причину и следствие, европейские власти сосредоточили усилия на агрессивной критике Белоруссии, а заодно и России, обвиняя Минск и Москву в организации миграционного кризиса. Слепили из Белоруссии образ внешнего врага, якобы угрожающего спокойствию Европы. Исходя из этой логики, можно сказать, что ветер дует потому, что деревья качаются", - сказал Патрушев.