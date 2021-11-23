Азиатские индексы - 23-11-21
ТОКИО, 23 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 23 ноября на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии не изменился и опять составил 29774.11 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX не изменился и опять составил 2042.82 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.20% и составил 3589.09 пункта, а HANG SENG снизился на 1.20% и составил 24651.58 пункта.
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