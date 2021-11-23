Арман Андреасян завоевал золотую медаль на Чемпионате мира по борьбе среди военнослужащих

На проходящем в Тегеране Чемпионате мира по борьбе среди военнослужащих представитель Вооруженных сил Республики Армения завоевал титул чемпиона: в соревнованиях по вольной борьбе Арман Андреасян (до 70 кг) победил всех соперников и завоевал золотую медаль.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, спортсмены-военнослужащие Мгер Маркосян (86 кг) и Грайр Алиханян (79 кг) завоевали титул вице-чемпиона мира и серебряные медали. Бронзовые медали завоевали Арутюн Манукян (61 кг), Ованес Мхитарян (92 кг) и Лева Геворгян (125 кг).

В общекомандном зачете борцы вольного стиля армянской делегации, завоевавшие 1 золотую, 2 серебряные и 5 бронзовых медалей, заняли 3 место (1 место - Российская Федерация, 2 место - Исламская Республика Иран).