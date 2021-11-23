Премьер поручил министерству обороны активно использовать прямую связь с Азербайджаном

Армения не избегала и не избегает прямых контактов с Азербайджаном. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в рамках онлайн-пресс-конференции, коснувшись договоренности об установлении прямой связи между Арменией и Азербайджаном на уровне министров обороны.

Премьер-министр пояснил, почему между министерствами обороны Армении и Азербайджана устанавливается прямая связь, причем при международном посредничестве.

«Для того чтобы увидеть, кто и как реагирует, и станет более очевидным, кто больше заинтересован в провокациях. Кстати, если выяснится, что обе стороны не заинтересованы в провокациях, то намного лучше», - добавил Пашинян.

Ранее Евросоюз выступил с заявлением о том, что лидеры Армении и Азербайджана договорились установить прямую связь на уровне министров обороны в качестве механизма предотвращения инцидентов.