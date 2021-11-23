Пашинян представил причину отказа от встречи с Путиным и Алиевым 9 ноября

Армянская сторона была готова к онлайн-встрече с азербайджанской стороной 9 ноября, если эта встреча решила бы четкую задачу, например, вопрос возвращения пленных. В противном случае было предложено изменить дату встречи с учетом болезненного восприятия армянской стороной этого дня. Как сообщает Арменпресс, премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал об этом в рамках онлайн-пресс-конференции, отвечая на вопрос, была ли предварительная договоренность об онлайн-встрече Путин-Алиев-Пашинян в период с 9 по 17 ноября, и если была, то кто отказался от встречи и почему.

«Была идея провести 9 ноября трехстороннюю онлайн-встречу. Я сказал, что идея этой встречи для нас дискуссионна и проблематична. Я четко сказал, искренне сообщил о своей позиции, что 9 ноября - тяжелый и горький день для нас, но если окажется, что результаты встречи 9 ноября смогут иметь четкий исход, например, будет решен вопрос с пленными, то я готов принять эту горечь и принять участие в этой онлайн-конференции.

Потом, когда выяснилось, что, к сожалению, мы не можем прийти к такому соглашению, мнения расходятся, то просто констатируя, что символика 9 ноября не так приемлема для нас, я попросил и предложил перенести встречу на 15 ноября», - сказал премьер-министр Пашинян.

Он подчеркнул, что до 15 ноября было предложение о встрече 26 ноября. И тогда возникла идея встретиться лицом к лицу, а не онлайн. «Я поддержал эту идею, оказалось, что это приемлемо для президента России и президента Азербайджана, и была достигнута договоренность», - сказал Пашинян.

Он подтвердил, что Армения готова вести переговоры, работать, трудиться и находить взаимоприемлемые решения. «Но иногда, используя символику или другие средства, Азербайджан пытается проводить политику агрессивного принуждения и шантажа в отношении Армении. И я сказал на последнем заседании Совета безопасности, что Армения не поддастся этой политике шантажа, независимо от того, насколько мы понимаем уязвимость нашей ситуации, потому что Азербайджан, при поддержке других стран, уже нацеливается на независимость и суверенитет Армении, государственность и демократию. И я сказал, что не нужно говорить с Арменией языком принуждения», - заявил Пашинян.