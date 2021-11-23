Пашинян подчеркнул важность международного осуждения посягательства Азербайджана на территорию Армении

После 10 ноября 2020 года территория площадью 40-45 квадратных километров перешла под контроль Азербайджана. Как сообщает Арменпресс, премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал об этом в ходе онлайн-пресс-конференции, отвечая на вопрос, оказались ли суверенные территории Армении под контроль Азербайджана после 10 ноября 2020 года.

Премьер-министр подчеркнул, что речь идет об известном вторжении азербайджанских войск на суверенную территорию Республики Армения 12 мая, которое было однозначно осуждено международным сообществом.

«Эта агрессия должна быть устранена. Мы говорим, что наша позиция должна быть четкой: мы должны озвучивать факт этой агрессии во всех международных инстанциях, добиваться и требовать оказания международного давления на Азербайджан с целью ликвидации этой агрессии», - сказал Пашинян.