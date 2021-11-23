Азербайджан явно демонстрирует территориальные притязания по отношению к Армении: Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что Азербайджан проводит политику постоянной агрессии против Армении. По его мнению, это должно стать предметом обсуждения международного сообществе. Как сообщает Арменпресс, об этом премьер-министр заявил 23 ноября в ходе онлайн-пресс-конференции.

«Азербайджан, по сути, пребывая в послевоенной эйфории, пытается реализовать право на победу в войне, чего нет в современном мире. И в целом мы очень терпеливо и последовательно стараемся приложить все конструктивные усилия, чтобы разрядить ситуацию в регионе, но я думаю, что мы все должны констатировать, что член международного сообщества должен иметь определенные рамки, и международное сообщество должно четко следить за этими рамками, в противном случае произойдет процесс разрушения международных отношений.

Например, Азербайджан явно проявляет территориальные притязания по отношению к Армении. Что означает Зангезурский коридор? Что означает Восточный Зангезур? Кто придумал эти термины, что они означают и что означает коридорная логика? Мы заявляли ранее и теперь заявляем, что мы не обсуждали, мы не обсуждаем, мы не будем обсуждать вопросов по коридорной логике», - сказал Пашинян.

Он добавил, что это не означает, что Армения каким-то образом отказывается от повестки дня открытия региональных коммуникаций. Напротив, Армения, возможно, больше заинтересована в открытии региональных коммуникаций. И коридорная логика, на мой взгляд, развивается Азербайджаном, чтобы снять с повестки дня вопрос открытия региональных коммуникаций, но мы сделаем все возможное, чтобы Азербайджан не снял с повестки дня вопрос открытия региональных коммуникаций. Потому что, как бы ни старались фальсифицировать заявление от 9 ноября, в его 9-м пункте четко указано, что все экономические и транспортные коммуникации в регионе должны быть открыты, а в заявлении от 11 января подробно описано, как это должно происходить. И эта ситуация должна становиться все более международной, потому что это уже не вопрос армяно-азербайджанских отношений, это вопрос международного права и мирового порядка. Президент Азербайджана заявляет, что мы будем стоять там, где захотим. Что это значит? Нам нужно понять, существует ли новый мировой порядок, при котором каждый может стоять там, где ему угодно? Т.е. означает ли это, что третья страна точно так же может стоять там, где ему угодно на территории Азербайджана? Или же Азербайджан, если он использует такую риторику по отношению к одному соседу, то означает ли это, что он объявляет всем своим соседям, что он будет стоять там, где захочет? Значит ли это, что открывается новая страница международного права и действующего Устава ООН, других международных документов более не существует, и кто где выстрелит, убьют или вторгнется, там и остановится? Это должно стать предметом серьезного международного обсуждения. Т.е. участие наемников становится новым правом?» - спросил премьер-министр.

По его словам, именно поэтому сегодня Армения использует несколько площадок для обсуждения этих вопросов, в том числе Международный суд в Гааге. «Мы считаем, что поведение Азербайджана должно обсуждаться все шире и шире, не только в трехстороннем формате, не только в ОДКБ, не только в ООН, не только в Гааге, не только в ЕСПЧ.

Я собираюсь принять участие в Конференции по демократии, который будет проходить в режиме онлайн, и я собираюсь поднять этот вопрос и там. То, что делает Азербайджан, - это атака на суверенитет, государственность, независимость, и я могу сказать, на демократию Армении со стороны тех стран, которые ее поощряют. Мы собираемся поднять этот вопрос на всех возможных международных площадках. Мы не будем ограничивать себя», - заключил Пашинян.