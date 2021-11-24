Два мирных жителя погибли в результате удара Израиля по городу Хомс
10:58, 24 Ноябрь, 2021
Два мирных жителя были убиты, еще один гражданский и шестеро военных ранены в результате удара Израиля по городу Хомсу, как передает Арменпресс, об этом сообщает сирийское государственное агентство САНА.
"Агрессия привела к гибели двух гражданских лиц и серьезному ранению еще одного гражданского лица, ранения также получили шестеро военнослужащих, был нанесен материальный ущерб", - говорится в сообщении.
По данным САНА, авиаудары были нанесены с северо-востока Бейрута. Утверждается, что большая часть израильских ракет была сбита сирийскими средствами ПВО.
Ранее государственные СМИ Сирии сообщили, что средства ПВО отразили израильскую атаку над городом Хомс.
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