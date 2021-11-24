В ФРГ за сутки выявили рекордные 66 884 случая заражения коронавирусом

Число подтвержденных новых случаев заражения коронавирусом в Германии возросло за сутки на 66 884, что стало новым максимумом за все время пандемии. Как передает Арменпресс, об этом свидетельствуют опубликованные в среду данные Института Роберта Коха (подчиняется Минздраву).

Предыдущий антирекорд был зафиксирован 18 ноября, когда за сутки выявили 65 371 случай заражения. С начала эпидемии инфекция была обнаружена у 5 497 795 жителей ФРГ. От последствий заболевания, вызываемого коронавирусом, за 24 часа в стране умерли 335 пациентов. Общее количество летальных исходов за все время пандемии в Германии достигло 99 768.

Семидневный показатель распространения коронавируса в ФРГ впервые с начала пандемии превысил отметку в 400 случаев на 100 тысяч жителей. В среду его значение составило 404,5. Накануне данный индекс равнялся 399,8. Месяц назад он находился на уровне чуть более 100 случаев на 100 тысяч человек. Число госпитализированных пациентов с коронавирусом на 100 тысяч жителей в течение семи дней - важный индикатор для возможных ограничений общественной жизни - составляет 5,60.

В последние недели заболеваемость COVID-19 в Германии стремительно растет. 18 ноября и. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель провела встречу с главами федеральных земель, по итогам которой был принят новый пакет мер, направленных на сдерживание темпов распространения инфекции. Если раньше основным критерием при выборе ограничительных мер со стороны властей был семидневный показатель заболеваемости, то теперь решающим фактором является индекс госпитализации. В связи с этим в стране вводятся три различных уровня заполненности клиник (3, 6 и 9), в соответствии с которыми будут утверждаться те или иные ограничения. Кроме того, согласно решению властей, все работники сферы ухода за престарелыми и инвалидами должны пройти обязательную вакцинацию от коронавируса.