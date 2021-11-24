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В Армении подтверждено 860 новых случаев коронавируса, 23 человека скончались

В Армении подтверждено 860 новых случаев коронавируса, 23 человека скончались
ЕРЕВАН, 24 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. По состоянию на 11:00 24 ноября в Армении подтверждено 335 738 случаев заболевания коронавирусом, из которых 309 861 выздоровели и 7 379 скончались.

В настоящее время лечение от коронавируса проходят 17 088 пациентов.

Как сообщает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА.

За прошедшие сутки проведено 8313 анализов, подтверждено 860 новых случаев заболевания коронавирусом, 939 граждан выздоровели, зарегистрировано 23 смерти.

Общее количество тестов составило 2 миллиона 326 тысяч 835.
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