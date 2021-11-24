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Движение "Талибан" подтвердило планы по возобновлению переговоров с США в Катаре

Движение "Талибан" подтвердило планы по возобновлению переговоров с США в Катаре

Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) подтверждает планы по возобновлению переговоров с США в Катаре в ближайшее время. Как передает Арменпресс, об этом в среду в беседе с корреспондентом ТАСС сообщил назначенный радикалами второй заместитель министра информации и культуры во временном афганском кабмине Билал Карими.

"Да, у нас действительно планируются переговоры с американской стороной в Катаре в ближайшее время, однако точные даты еще не определены", - указал собеседник агентства.

Ранее в Вашингтоне проинформировали о том, что спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст на следующей неделе приедет в столицу Катара, где обсудит с лидерами талибов вопросы борьбы с терроризмом на афганской территории.


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