Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) подтверждает планы по возобновлению переговоров с США в Катаре в ближайшее время. Как передает Арменпресс, об этом в среду в беседе с корреспондентом ТАСС сообщил назначенный радикалами второй заместитель министра информации и культуры во временном афганском кабмине Билал Карими.

"Да, у нас действительно планируются переговоры с американской стороной в Катаре в ближайшее время, однако точные даты еще не определены", - указал собеседник агентства.

Ранее в Вашингтоне проинформировали о том, что спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст на следующей неделе приедет в столицу Катара, где обсудит с лидерами талибов вопросы борьбы с терроризмом на афганской территории.