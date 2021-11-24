Социал-демократическая партия Германии, "Зеленые" и Свободная демократическая партия окончательно согласовали коалиционный договор, который ляжет в основу работы будущего правительства страны. Как сообщило в среду агентство DPA, документ будет представлен на пресс-конференции в 15:00 (17:00 мск), передает Арменпресс․

В частности, в договоре зафиксировано распределение министерских портфелей, описаны аспекты внутренней и внешней политики, сценарии борьбы с климатическими изменениями, рычаги противодействия пандемии.

Согласно утечкам в СМИ, которые публиковались в прошедшие дни, в ФРГ появится новое министерство - климата и энергетики. Возглавит его сопредседатель "Зеленых" Роберт Хабек. К другому сопредседателю этой партии - Анналене Бербок - отойдет МИД.

СДПГ, СвДП и "Зеленые" ведут переговоры о коалиции с 28 сентября. Изначально предполагалось, что они закончатся 23 ноября, но завершающий этап затянулся до глубокой ночи без оглашения каких-либо результатов.

Следующим канцлером, как предполагается, станет социал-демократ Олаф Шольц.