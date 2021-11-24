В театрах и кинотеатрах в Грузии с 1 декабря будет больше зрителей

Количество зрителей в театрах и кинотеатрах увеличивается - решение принято на сегодняшнем заседании Межведомственного координационного совета по борьбе с пандемией.

Как заявил глава операционного штаба координационного совета Георгий Гибрадзе, с 1 декабря число зрителей в зале увеличивается с 30 до 50 процентов, передает Арменпресс соссылкойна Sputnik․

"С 20 до 50 процентов увеличивается количество зрителей в кинотеатрах, театрах и операх", - заявил Гибрадзе.

В связи с пандемией в Грузии были установлены ограничения на посещение общественных и культурных заведений во избежание распространения коронавируса.

Уже со следующего месяца грузинские рестораторы смогут работать без ограничения по времени

в Грузии с 1 декабря смогут принимать посетителей круглосуточно, решение принято по итогам заседания координационного совета по борьбе с распространением COVID-19 в среду.

Ранее объекты питания в Грузии могли принимать посетителей до 23:00 по тбилисскому времени.

"Для ресторанов, которые с 1 декабря могут принимать посетителей только с "зеленым статусом", будет снято почасовое ограничение на работу. То есть они смогут работать согласно своему решению столько времени, сколько они посчитают нужным", - заявил глава оперативного штаба координационного совета Георгий Гибрадзе.

Согласно решению Межведомственного координационного совета, с 1 декабря в Грузии вводится концепция "зеленых паспортов". Они дают право гражданам посещать определенные объекты: рестораны, театры, кинотеатры, казино, фитнес-клубы, развлекательные центры и т.д. Это требование будет распространяться только на тех, кто старше 18 лет.

В "зеленых паспортах" указывается вся информация, связанная с коронавирусом, на каждого гражданина – перенесенная болезнь, результаты ПЦР-тестов, курс вакцинации.