Глава МАГАТЭ назвал переговоры с Ираном безрезультатными
15:33, 24 Ноябрь, 2021
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что переговоры с Ираном не привели к конкретным результатам. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в среду агентство Reuters.
"23 ноября 2021 года у меня состоялись встречи в Тегеране с вице-президентом Ирана Мохаммадом Эслами и министром иностранных дел Хосейном Амиром Абдоллахияном", - говорится в заявлении. "Несмотря на все мои усилия, эти широкомасштабные переговоры и обсуждения по решению проблемы гарантий безопасности Ирана, подробно описанные в двух докладах, оказались безрезультатными".
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