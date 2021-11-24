Ladaniva - один из номинантов на премию Music Moves Europe Awards 2022.







Награды дают артистам возможность сделать международную карьеру.



Международное жюри выберет одного из пяти победителей и артисты получат главный приз жюри. Победители будут награждены денежными призами.



Победители будут объявлены на церемонии награждения, которая состоится 20 января в Нидерландах.



Группа «Ladaniva» работает во Франции, но часто гастролирует по разным странам. Коллектив представляет песни армянские народные песни и песни других народов в оригинальной интерпретации. Основатели «Ладанивы» - солистки Жаклин Багдасарян и Луи Томас. Остальные французские члены регулярно меняются.



В 2021 году Ладанива дала сольный концерт в Ереване. ЕРЕВАН, 24 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. На церемонии вручения премии Music Moves Europe Awards 2022 были объявлены имена 15 номинантов, в том числе армянская группа Ladaniva. Как сообщает «Арменпресс» , об этом сообщает euneighbours.Награды дают артистам возможность сделать международную карьеру.Международное жюри выберет одного из пяти победителей и артисты получат главный приз жюри. Победители будут награждены денежными призами.Победители будут объявлены на церемонии награждения, которая состоится 20 января в Нидерландах.Группа «Ladaniva» работает во Франции, но часто гастролирует по разным странам. Коллектив представляет песни армянские народные песни и песни других народов в оригинальной интерпретации. Основатели «Ладанивы» - солистки Жаклин Багдасарян и Луи Томас. Остальные французские члены регулярно меняются.В 2021 году Ладанива дала сольный концерт в Ереване.