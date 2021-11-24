Премьер Польши пригрозил новыми санкциями при эскалации ситуации на границе

Польша готова ввести новые санкции в случае эскалации ситуации на границе с Белоруссией, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на брифинге в Париже.

Выступление Моравецкого транслировало Польское телевидение, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Мы хотим довести до снижения напряженности. Но если с белорусской стороны наступит эскалация, то мы готовы идти вверх по этим эскалационным ступеням", - сказал Моравецкий.

"Пусть примером будут экономические санкции, закрытие границы, пограничных переходов для железнодорожного движения и движения товаров. Эти ступени эскалации мы будем использовать, если атаки будут усиливаться", - добавил он.

На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.

Ранее в СМИ неоднократно проходила информация, что практика Варшавы депортировать обратившихся за убежищем противоречит международному праву.