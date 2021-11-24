На восстановление Саакашвили понадобится несколько месяцев - личный врач

Для полного восстановления экс-президента Грузии Михаила Саакашвили понадобится несколько месяцев, заявил его личный врач Николоз Кипшидзе.

Саакашвили прекратил голодовку, которая длилась 50 дней, сразу после перевода из тюремной клиники в Горийский военный госпиталь в ночь на 20 ноября. В данный момент он находится в отделении интенсивной терапии, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

"Если говорить только о рефидинге, чтобы он стал нормально есть, на это понадобится один или два месяца, но для восстановления других органов понадобится время. По моему мнению, ему понадобится несколько месяцев", - сказал Кипшидзе.

Он отметил, что пока Саакашвили чувствует слабость, но проходит лечение по плану.

"У него есть слабость, и ничего необычного в этой слабости нет. Давление, другие лабораторные показатели в пределах нормы. Безусловно, какие то из них надо исправить, и это длительный процесс, который не завершится за пять-шесть дней", - сказал Кипшидзе.

После завершения процесса лечения его вернут в Руставскую тюрьму, где Саакашвили продолжит отбывать приговор по двум уголовным делам в виде лишения свободы на 6 лет. Отсчет срока идет с момента его задержания 1 октября этого года.

Не исключено, что срок заключения экс-президента вырастет. В данный момент против него в суде рассматривается три дела, максимальный срок по одному из них составляет 9 лет.