Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 24-11-21

ЕРЕВАН, 24 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 24 ноября, курс доллара США вырос на 0.96 драмa и составил 478.11 драм. Курс евро сократился на 1.46 драмa и составил 535.72 драм. Курс российского рубля вырос на 0.03 драмa и составил 6.40 драм. Курс британского фунта вырос на 0.09 драмa и составил 638.37 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 11,685.79 драмa и составила 27502.08 драм. Цена серебра сократилась на 27,493.46 драмa и составила 366.07 драм. Цена платины сократилась на 14,776.67 драмa и составила 15156.39 драм.