У ФРГ и РА хорошие традиции сотрудничества и большой потенциал. Новоназначенный посол ФРГ вручил верительные грамоты

Сегодня новоназначенный Чрезвычайный и Полномочный посол Федеративной Республики Германия в Республике Армения Виктор Рихтер вручил верительные грамоты Президенту Республики Армения Армену Саркисяну.

Как передает Арменпресс, об этом сообщают из аппарата президента РА.

Армен Саркисян пожелал новоназначенному послу успехов, отметив, что Армения и Германия имеют большой потенциал для сотрудничества и хорошие перспективы.

Посол заверил, что приложит все усилия для расширения двустороннего сотрудничества во всех сферах.

Отметив, что Германия является одной из ведущих стран мира в различных областях, включая новейшие технологии, президент Саркисян отметил важность сотрудничества с научно-образовательными учреждениями и технологическими компаниями этой страны, с некоторыми из которых уже заключены предварительные договоренности. Президент Саргсян сказал, что будущее Армении в первую очередь связывает с развитием новых технологий, инноваций, науки, образования, и на это направлена также президентская инициатива АТОМ .

Собеседники сошлись во мнении, что у двух стран есть хорошие традиции сотрудничества в различных сферах и большой потенциал, и чтоесть возможность достичь больших результатов, к которым следует направить дальнейшие шаги.