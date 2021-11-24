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На боевой позиции обнаружено тело военнослужащего

На боевой позиции обнаружено тело военнослужащего

На одной из боевых позиций, дислоцированных в северо-восточной части армяно-азербайджанской границы, 24 ноября, в районе 14:50 часов, было обнаружено тело военнослужащего срочной службы N-й войсковой части министерства обороны Армении Сурена Романовича Аветисяна 2001 г.р. со смертельным огнестрельным ранением в голову.  Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, ведется расследование для полного выяснения обстоятельств инцидента.

«Министерство обороны Армении разделяет горечь утраты и выражает соболезнования членам семьи, родственникам и сослуживцам Сурена Аветисяна», - отметили в МО Армении.


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