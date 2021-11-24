Президент Армении принял верительные грамоты новоназначенного посла Камбоджи

Президент Республики Армения Армен Саркисян сегодня принял верительные грамоты новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного посла Королевства Камбоджа в Республике Армения Сейлу Еата (резиденция в Москве).

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Армен Саркисян поздравил новоназначенного посла и пожелал ему плодотворной работы.

Собеседники обменялись мнениями об активизации двусторонних отношений и перспективах развития сотрудничества. Также были затронуты вопросы активизации торгово-экономических отношений, деловых контактов, а также возможности сотрудничества в сфере образования и науки. Двусторонне была подчеркнута важность совместной работы по направлениям с большим потенциалом сотрудничества.

Посол Еат отметил, что правительство Камбоджи заинтересовано в развитии отношений с Арменией как на двусторонней, так и на многосторонней основе, в том числе в рамках международных организаций.