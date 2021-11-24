В России зарегистрировали вакцину от коронавируса для подростков

В России разрешили применение вакцины от COVID-19 для подростков 12-17 лет. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил заместитель главы российского НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов.

"Сегодня получено разрешение на использование "Спутника" уже в детской популяции, вакцина получила регистрацию", — сказал он на брифинге.

В середине октября директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщал, что вакцина от коронавируса для детей может получить название "Спутник М", где "М" означает "для маленьких".

По словам помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова, прививку подросткам будут делать на добровольной основе и только при согласии родителей или законных представителей.

Вакцинация остается самым надежным способом защиты от COVID-19. По словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, подавляющее большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.