В Матагисе обнаружены останки еще одного военнослужащего

В результате поисковых операций, проведенных сегодня в неподконтрольных Арцаху территориях, в направления Матагиса были обнаружены останки тела еще одного армянского военнослужащего.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям министерства внутренних дел Республики Республики Арцах.

Личность будет установлена после судебно-медицинской экспертизы.

В общей сложности, после прекращения боевых действий с территорий, находящихся под контролем Азербайджана, было обнаружено или передано армянской стороне 1701 тело.