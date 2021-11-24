Главы МИД Армении и РФ обсудили нагорно-карабахский вопрос

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Арарат Мирзоян и Сергей Лавров обсудили вопросы, связанные с нагорно-карабахским конфликтом.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, была подчеркнута важность прочного и комплексного урегулирования нагорно-карабахского конфликта путем мирных переговоров в рамках мандата сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

В ходе телефонного разговора Арарат Мирзоян представил ситуацию, сложившуюся вследствие недавней агрессии вооруженных сил Азербайджана против территориальной целостности и суверенитета Армении. Глава МИД Армении подчеркнул роль армяно-российских союзнических отношений в контексте усилий, направленных на установление стабильности в регионе.

Собеседники также коснулись также процесса выполнения обязательств, взятых на себя сторонами трехсторонними заявлениями от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.