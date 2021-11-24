Вице-спикер НС И.Сагателян встретился с послом Аргентины в Армении

Вице-спикер Национального Собрания Армении, руководитель группы дружбы Армения-Аргентина Ишхан Сагателян 24 ноября встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Аргентинской Республики в Армении Мариано Вергарой.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, приветствуя посла, И.Сагателян подчеркнул важность развития парламентских связей между Арменией и Аргентиной, углубления сотрудничества между сформированными группами дружбы, а также взаимодействия на международных площадках.

“Несмотря на удаленность двух стран, у Армении и Аргентины есть широкие возможности для сотрудничества в ряде сфер, особенно с учетом наличия в Аргентине крупной армянской общины”, - подчеркнул вице-спикер НС. Он придал особое значение развитию сотрудничества в экономической сфере, считая необходимым применение аргентинского опыта в области сельского хозяйства.

Собеседники обратились к послевоенной ситуации в Армении. И.Сагателян коснулся агрессии и посягательств Азербайджана на суверенную территорию Армении, подчеркнув содействие в этом вопросе дружественных стран и партнеров. В данном контексте посол отметил, что Аргентина, как дружеская Армении страна, всегда рядом с армянским народом.

Посол также подчеркнул необходимость тесного сотрудничества групп дружбы, организации взаимных визитов. Мариано Вергара согласился с тем, что Аргентину и Армению связывают давние братские и дружественные отношения, и для сотрудничества в ряде областей налицо весомый потенциал. Он представил деятельность посольства, коснулся реализуемых программ. В ближайшее время в Армении намечается открыть торговую палату Аргентины с целью развития малого и среднего бизнеса.

В ходе встречи были обсуждены и другие вопросы двустороннего сотрудничества.