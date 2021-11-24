Время в Ереване: 11:07:36,   24 Ноябрь

Состоялся телефонный разговор министров иностранных дел Армении и Таджикистана

Состоялся телефонный разговор министров иностранных дел Армении и Таджикистана

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, Арарат Мирзоян представил своему собеседнику ситуацию, сложившуюся вследствие недавней агрессии вооруженных сил Азербайджана против суверенной территории Армении.

Собеседники также обсудили вопросы двусторонней армяно-таджикской повестки.

Состоялся также обмен мнениями о сотрудничестве двух стран в рамках ОДКБ.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]