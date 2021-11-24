Состоялся телефонный разговор министров иностранных дел Армении и Таджикистана
19:44, 24 Ноябрь, 2021
Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином.
Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, Арарат Мирзоян представил своему собеседнику ситуацию, сложившуюся вследствие недавней агрессии вооруженных сил Азербайджана против суверенной территории Армении.
Собеседники также обсудили вопросы двусторонней армяно-таджикской повестки.
Состоялся также обмен мнениями о сотрудничестве двух стран в рамках ОДКБ.
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