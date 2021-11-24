В Словакии вводят двухнедельный локдаун

Правительство Словакии приняло решение ввести в республике с 25 ноября на две недели общенациональный локдаун. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил вице-премьер республики Рихард Сулик, слова которого приводит в среду Словацкое радио.

"В Словакии с четверга, 25 ноября, будет действовать общенациональный локдаун. Такое решение приняло правительство республики", - отметил Сулик.