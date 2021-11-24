Будущее правительство ФРГ выступило за сотрудничество с Китаем

Будущая правящая коалиция Германии выступает за диалог с Китаем в координации с партнерами за океаном и на основе международного права. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в тексте коалиционного соглашения, которое заключили в среду социал-демократы, либералы и "зеленые" - партии, представляющие следующее правительство ФРГ.

"Мы хотим и мы должны формировать наши отношения с Китаем на основе партнерства, конкуренции и системного соперничества. На основе прав человека и действующего международного права мы стремимся к сотрудничеству с Китаем везде, где это возможно, - говорится в соглашении. - Мы хотим продолжить межправительственные консультации и сделать их более европейскими".

"Мы стремимся к тесной трансатлантической координации по вопросу политики в отношении Китая", - указывают партии. "Ожидаем, что внешняя политика Китая будет играть ответственную роль в обеспечении мира и стабильности по соседству", - отмечают они.