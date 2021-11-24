ОАЭ выделили десять миллиардов долларов Турции

Глава правления Государственного инвестиционного фонда ОАЭ Мохаммед Хасан Аль Сувайди сообщил о выделении 10 миллиардов долларов для инвестиций в Турцию.

"Мы выделили фонд в размере 10 миллиардов долларов для инвестиций в Турцию", - как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, цитирует Аль Сувайди агентство Anadolu.

Ранее в среду стало известно о подписании документов об инвестиционном сотрудничестве между Государственным инвестиционным фондом ОАЭ - Abu Dhabi Developmental Holding (ADQ), Фондом благосостояния Турции и Инвестиционным офисом при администрации президента Турции. Документы были подписаны в ходе е визита в Анкару наследного принца столичного эмирата ОАЭ Абу-Даби и фактического лидера страны Мухаммеда бен Зейда Аль Нахайяна, который провел переговоры с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.