Адвокат Саакашвили заявил, что политик нуждается в психологической помощи

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который после голодовки проходит курс реабилитации в военном госпитале города Гори, нуждается в психологической помощи. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщил журналистам украинский адвокат политика Евгений Грушовец.

"Мы добивались встречи с Михаилом Саакашвили в течение 15 часов. Разница на лицо. Это уже не тот Михаил Саакашвили, с которым я встречался на Украине. Есть большое физическое отличие. <...> Михаилу Саакашвили действительно нужна психологическая помощь и прохождение полного курса реабилитации", - сказал он после посещения бывшего грузинского лидера.

Об ухудшении состояния здоровья политика сообщила и мать Саакашвили Гиули Аласания. "Видно, что человек находится в подавленном состоянии. Это не тот человек, каким мы его знали раньше", - сказала она после визита к сыну.

Вместе с тем врач-эндокринолог Елена Гиоргадзе после осмотра экс-президента сообщила, что ему уже стало лучше. По ее словам, Саакашвили смог в течение пяти минут ходить по коридору больницы.

Саакашвили 20 ноября для реабилитации после головки доставили в военный госпиталь города Гори. Ранее он находился тюремной больнице, куда попал 8 ноября из-за ухудшения состояния на фоне голодовки. Бывший лидер после ареста 1 октября объявлял об отказе от пищи, так как считает себя политическим заключенным. В последние годы он проживал на Украине и имеет гражданство этой страны. Саакашвили вернулся в Грузию незадолго до первого тура муниципальных выборов, после чего был арестован и помещен в тюрьму, так как в отношении него в стране заочно вынесены вердикты по двум уголовным делам. По первому он приговорен к трем годам тюрьмы, по второму - к шести.

В общей сложности четыре уголовных дела были возбуждены против экс-президента, после того как он покинул страну в 2013 году. 20 октября Саакашвили предъявили еще одно обвинение - в незаконном пересечении границы Грузии. Оно предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.