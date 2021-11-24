СМИ сообщили о гибели 27 мигрантов при крушении лодки у берегов Франции

По меньшей мере 27 мигрантов погибли при крушении лодки в водах пролива Па-де-Кале у берегов Франции. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил телеканал BFM TV со ссылкой на источники в полиции.

Как отмечает телеканал, лодка, на которой мигранты хотели добраться до Великобритании, перевернулась в среду.

Глава МВД Жеральд Дарманен отправился на место происшествия.

Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы пересечь Ла-Манш и оказаться в Великобритании, в которой их привлекает социальная программа, возможность получения статуса беженца и финансового пособия.