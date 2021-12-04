Землетрясение в 18 км к северо-востоку от села Бавра ощущалось в Армении

4 декабря в 11:26 часов по местному времени (07:26 - по Гринвичу) Сейсмологическая сеть Территориальной службы сейсмозащиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения зарегистрировала землетрясение на грузино-армянской границе.Координаты: 41,23 градусов северной широты и 43,97 градусов восточной долготы, 18 км к северо-востоку от села Бавра, глубина 10 км, магнитуда 2,5.

Как передает Арменпресс, МЧС РА сообщает, что сила землетрясения в эпицентре составила 3-4 балла.

Землетрясение ощущалось на территории РА, в селе Бавра, в общинах Норашен и Сарчапет Лорийской области, силой 2-3 балла.