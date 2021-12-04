Министр ВТП РАи посол Беларуси обсудили возможности расширения сотрудничества

3 декабря министр высокотехнологической промышленности РА Ваагн Хачатурян принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Республике Армения Александра Конюка.

Как передает Арменпресс, по сообщению Министерства высокотехнологичной промышленности РА, Ваагн Хачатурян приветствовал посла, представил ему потенциал технологической сферы Армении, программы и работы, проводимые министерством ВТП по формированию и развитию экономики, основанной на технологиях. Министр Хачатурян высоко оценил опыт и достижения Беларуси в сфере технологий, выразив уверенность, что есть все предпосылки для внедрения новых возможностей сотрудничества между двумя странами в этой сфере.

Посол поблагодарил за прием, отметив успешное сотрудничество между Беларусью и Арменией в различных сферах, и подчеркнул, что белорусская сторона заинтересована в укреплении сотрудничества - особенно в области высоких технологий. Александр Конюк предложил разработать алгоритм сотрудничества по направлениям, и проводить работу по их реализации.

В ходе встречи обсуждался опыт инженерных решений двух стран, деятельность технологических центров.