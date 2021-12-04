Губернатор Алеппо выразил готовность оказать помощь армянским структурам

Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Армения в Сирии Тигран Геворгян встретился в Алеппо с губернатором Алеппо Хусейном Диабом.

Как передает Арменпресс, посольство Армении в Сирии сообщает, что в ходе встречи собеседники обсудили социально-экономические вопросы в провинции Алеппо, в том числе проблемы, с которыми сталкивается армянская община Алеппо, пути их решения, а также процесс реконструкции в провинции впослевоенное время.

Посол Геворгян проинформировал губернатора, что в Алеппо прибыла 8-я смена миссии Центра гуманитарного разминирования и экспертизы Республики Армения. Посол сообщил, что в результате предыдущих смен гуманитарной миссии в области было разминировано более 750 тысяч квадратных метров земли, обезврежено 580 взрывных устройств, а армянские врачи миссии оказали необходимую медицинскую помощь примерно 36 тыс. жителямштата.

Губернатор Диаб поблагодарил Армению и армянский народ за помощь и поддержку сирийского народа в это трудное время. Он выразил готовность оказать необходимую помощь армянским церквям, школам, культурным и спортивным ассоциациям Алеппо и вообще армянской общине Алеппо.

В рамках рабочего визита в Алеппо посол Тигран Геворгян посетил штаб Гуманитарной миссии Армении, где встретился с руководством миссии, специалистами группы гуманитарного разминирования и представителями медицинского персонала. Посол ознакомился с объемом проделанной работы, а также обсудил предстоящие мероприятия в провинции Алеппо. Посол РА высоко оценил профессиональные навыки и способности представителей гуманитарной миссии и пожелал им успехов в дальнейшей деятельности.

В рамках визита посол РА в Сирии побеседовал с депутатом сирийского парламента армянского происхождения (избранным от Алеппо), руководителем межпарламентской группы дружбы Сирия-Армения Лусин Искенян. Собеседники обсудили широкий круг вопросов, связанных с активизацией межпарламентских связей между двумя странами и расширением сотрудничества.

Посол также провел встречи с представителями армянской общины Алеппо. Обсуждался широкий круг вопросов, стоящих перед общиной, в том числе многие вопросы консульского значения. В связи с этим 3 декабря посол РА в Сирии провел рабочее совещание в Генеральном консульстве РА в Алеппо по вопросам активизации работы последнего и повышения его эффективности. Были даны соответствующие инструкции․