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В Грузии зарегистрировано 3950 новых случаев заражения коронавирусом

В Грузии зарегистрировано 3950 новых случаев заражения коронавирусом

По состоянию на 4 декабря, в Грузии зарегистрировано 3950 новых случаев заражения коронавирусом. 

Как  передает Арменпресс со ссылкой на stopcov, созданный правительством Грузии, общее количество заболевших в стране составляет 861 тыс.883 человека.

За последние 24 часа в Грузии прошли курс лечения от коронавируса 2014 пациентов. Всего в стране вылечились 801 864 человека. В стране от инфекции умерло еще  40 человек, всего  - 12 298 человек.


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