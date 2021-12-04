В Грузии зарегистрировано 3950 новых случаев заражения коронавирусом
14:24, 4 Декабрь, 2021
По состоянию на 4 декабря, в Грузии зарегистрировано 3950 новых случаев заражения коронавирусом.
Как передает Арменпресс со ссылкой на stopcov, созданный правительством Грузии, общее количество заболевших в стране составляет 861 тыс.883 человека.
За последние 24 часа в Грузии прошли курс лечения от коронавируса 2014 пациентов. Всего в стране вылечились 801 864 человека. В стране от инфекции умерло еще 40 человек, всего - 12 298 человек.
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