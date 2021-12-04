Время в Ереване: 11:07:36,   7 Декабрь

Азиатские индексы снизились - 04-12-21

Азиатские индексы снизились - 04-12-21

ТОКИО, 4 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 4 декабря на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии не изменился и опять составил 28029.57 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX не изменился и опять составил 1957.86 пункта: Китайский Shanghai Composite не изменился и опять составил 3607.43 пункта, а HANG SENG не изменился и опять составил 23766.69 пункта.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]