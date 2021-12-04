В Армению вернулись 10 пленных военнослужащих

При посредничестве российской стороны в Армению возвращены 10 армянских военнослужащих, захваченных Азербайджаном в плен 16 ноября. Арменпресс представляет их имена:

1. Еримян Нарек Володяевич;

2. Аракелян Араик Аршалуйсович;

3. Амирханян Сержик Самсонович;

4. Акопян Геворг Араикович;

5. Налбандян Роберт Мамиконович;

6. Саркисян Арут Арамаисович;

7. Манасян Артем Суренович;

8. Аветисян Эрик Унанович;

9. Тевосян Арман Артурович;

10. Акопян Тигран Арменович.