Сопредседатели Минской группы ОБСЕ выступили с заявлением

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Эндрю Шаффер- США, Игорь Ховаев – Россия, Брис Рокфой – Франция) 4 декабря, в рамках ежегодной встречи министров иностранных дел ОБСЕ в Стокгольме, выступили с заявлением, в котором выразили готовность организовать встречу министров иностранных дел Армении и Азербайджана.

«Сопредседатели встретились 1 декабря с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном и 2 декабря с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в рамках встречи Совета министров ОБСЕ в Стокгольме. Сопредседатели также встретились с новым действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Польши Збигневом Рау. Во встречах принял участие личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик. Сопредседатели сожалеют, что не удалось провести совместную встречу министров иностранных дел Армении и Азербайджана под их эгидой в Стокгольме. Они выражают готовность провести такую встречу, как только обстоятельства позволят продолжить обсуждения, начатые в Нью-Йорке в сентябре и в Париже в ноябре», – говорится в заявлении сопредседателей МГ ОБСЕ.