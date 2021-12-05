Перспективы развития сферы маркетинга в РА․ Мифы и реальность - горячая тема 2- дневной конференции  

4-5 декабря в Ереване проходит конференция Marketing: myth and reality, цель которой — поднять существующие проблемы в области маркетинга, предложить их решения и создать интерактивные дискуссии.

Как передает Арменпресс, на конференции присутствуют как опытные специалисты в данной области, так и те, кто делает первые шаги.

По словам руководителя конференции Романа Данегяна, в Армении есть компании, добившиеся больших успехов, перед которыми стоит задача правильно доставить созданный ими продукт потребителю. Он уверяет, что конференция положительно повлияет на участников.

«Поскольку количество стартапов в Армении растет, что можно только приветствовать, им необходимо правильно довести продукт до цели. Этого очень сложно добиться без правильного маркетинга. Я вижу, что будущее нашей страны — это IT -сектор, и знания в области маркетинга являются его ключевой частью», - подчеркнул Данегян.

Спикеры конференции утверждают, что маркетинг в Армении отстает от других отраслей IT-сектора, например — программирования и дизайна. Они считают важным услышать отзывы от компаний, добившихся успеха в маркетинге. Они уверены, что конференция будет иметь положительный эффект с точки зрения передачи знаний новичкам в этой области, а состоявшимся — опыта и предложений партнера.

«После мероприятия маркетологи уйдут вооруженные полезными знаниями. Я уверен, что еще больше людей продолжат свой маркетинговый путь в IT-сфере. Я хочу, чтобы развивалась сфера в целом. Это было моей единственной мотивацией. Я хочу поделиться своими знаниями с новичками, чтобы им было легче войти в сферу маркетинга», - сказал один из спикеров Арег Варданян.

Организатор конференции стремится создать новую бизнес-идею. Он уверяет, что маркетологи рождаются в университетах, которым нет места в компаниях из-за нехватки практических знаний. Он полон надежды, что после такой масштабной конференции некоторые организации начнут проводить у себя внутренние небольшие аналогичные мероприятия, которые будут стимулировать развитие отрасли и передачу практических знаний.

Конференция собрала под одной крышей более 500 участников, более 20 спикеров из различных авторитетных организаций.

Карине Тертерян