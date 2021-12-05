В Ашоцке слабый снег, на автотрассе Артик-Алагяз и на перевале Варденяц местами гололед

В Ашоцком районе по состоянию на 10:00 часов 5 декабря идет слабый снег. На автотрассе Артик-Алагяз и перевале Варденяц местами наблюдается гололед.

Об этом Арменпресс сообщили в Департаменте дорог, добавив, что все межгосударственные республиканские дороги открыты для движения.

Согласно источнику, дорожники очищают дороги солью и песком.