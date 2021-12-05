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МЧС РА предупреждает о гололедице на дорогах в горных и предгорных районах 9 декабря

МЧС РА предупреждает о гололедице на дорогах в горных и предгорных районах 9 декабря

5 декабря, 6-8 декабря, 9 и 10 декабря в Армении осадков не ожидается. В большинстве регионов в ночь на 9 декабря ожидаются осадки в виде снега в горно-предгорных районах. Ночью и в утренние часы, дороги в горных и предгорных районах будут покрыты льдом.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, ветер будет северо-западный - 2-5 м / с,   температура воздуха существенно не изменится. 

В Ереване 5 декабря, 6-8 декабря, 9 и10 декабря без осадков. В ночь на 9 декабря ожидается дождь.


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