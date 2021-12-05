В Арцахе зарегистрирован 31 новый случай заболевания коронавирусом

4 декабря в Арцахе проведено 326 анализов, в результате которых зарегистрирован 31 новый случай заболевания коронавирусом.

Как сообщили Арменпресс в Министерстве здравоохранения Арцаха, 95 инфицированных проходят стационарное лечение от коронавируса. Врачи оценивают состояние 18 пациентов как крайне тяжелое, 45, в том числе молодых - как тяжелое, а пациенты с легкой формой протекания заболевания получают амбулаторное лечение - на дому.

«В 2021 году 25.225 граждан были обследованы с целью лабораторного выявления коронавируса, и у 4204 из них получен положительный результат теста.

Министерство здравоохранения Республики Арцах еще раз призывает следовать инструкциям, чтобы избежать новых вспышек и побороть коронавирусную инфекцию как можно раньше», - сообщает источник, подчеркивая важность того, что населению республики необходимо незамедлительно пройти вакцинацию от COVID-19.

Как говорится в сообщении ведомства, вакцинация против коронавирусной болезни (COVID-19) проводится в амбулаторно-поликлиническом отделении ЗАО «Республиканский медицинский центр» Минздрава Арцаха – до 19։00 часов, в ГНКО «Центр вирусологии и гигиены», в районных медицинских объединениях Аскеранского, Мартунинского и Мартакертского районов.

Согласно источнику, информация о вакцинации предоставляется с 9։00-17։00 часов по тел. 047-94-32-27.