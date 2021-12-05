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В ноябре в мире ковидом заболели на 3 млн больше человек, чем в октябре

В ноябре в мире ковидом заболели на 3 млн больше человек, чем в октябре

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в мире после снижения в первые два месяца осени вновь выросла: в ноябре на планете выявили около 16 млн случаев заражения, что на 3 млн больше, чем в октябре, как передает Арменпресс, следует из подсчетов ТАСС.

Несмотря на это, показатели смертности снижаются - в прошлом месяце от ковида умерли около 207 тыс. человек, или на 7 тыс. меньше, чем за месяц до этого. И если в октябре умер каждый 60-й заразившийся, то в ноябре - каждый 77-й.

В ноябре прошлого года заболеваемость в мире находилась примерно на том же уровне, но смертность была выше на треть.

Европа стала в ноябре эпицентром распространения коронавирусной инфекции - на нее пришлось около 60% всех зарегистрированных на планете случаев заражения.

 


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